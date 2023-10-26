الحكومة البريطانية تعقد اجتماعاً طارئاً لمناقشة استراتيجية تعاملها مع حرب غزة

وتعمل بريطانيا من أجل هدنة إنسانية للصراع، ومن أجل أن يتمكن البريطانيون في غزة من المغادرة بأمان، لكنها لا تؤيد وقفاً لإطلاق النار ولا تطالب إسرائيل بعدم اجتياح قطاع غزة براً.