بعد حرق القرآن في كوبنهاجن.. هجوم مسلح يستهدف المجلس الدنماركي جنوب العراق

وقال المدير التنفيذي للمجلس في الشرق الأوسط ليلو تابا، في بيان: "إن موظفينا الذين كانوا في المكان في تلك اللحظة لم يتعرضوا لأذى جسدي، لكن المباني في الموقع تعرضت لأضرار وبعضها أحرق"، وفقاً لـ"فرانس برس".