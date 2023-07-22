بعد حرق القرآن في كوبنهاجن.. هجوم مسلح يستهدف المجلس الدنماركي جنوب العراق

تعرض موقع المجلس الدنماركي للاجئين، في البصرة جنوب العراق إلى هجوم مسلح، اليوم (السبت)، بعد حرق نسخة من القرآن الكريم، والإساءة للعلم العراقي أمام السفارة العراقية في العاصمة الدنماركية كونهاجن.
وقال المدير التنفيذي للمجلس في الشرق الأوسط ليلو تابا، في بيان: "إن موظفينا الذين كانوا في المكان في تلك اللحظة لم يتعرضوا لأذى جسدي، لكن المباني في الموقع تعرضت لأضرار وبعضها أحرق"، وفقاً لـ"فرانس برس".
وأضاف "تابا": "إن الموظفين في المجال الإنساني لا ينبغي أبداً أن يكونوا هدفاً للعنف".
وأوضح أن المجلس الدنماركي للاجئين يعمل في العراق منذ 20 عاماً، ويقدّم الدعم للسكان المتضررين من النزاعات والنزوح، وينفّذ عمليات نزع للألغام.
وأتى استهداف موقع المجلس في البصرة، بعد تداول معلومات نشرتها الصحف عن تدنيس جديد للقرآن في الدنمارك، وعلى صفحتها في "فيسبوك"، نشرت المجموعة اليمينية المتطرفة الدنماركية "دانكسي باتريوتر" أمس، مقطع فيديو يظهر رجلاً يقوم بحرق ما يبدو أنه مصحف قبل أن يدوس على العلم العراقي.