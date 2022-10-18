أجهضه "أوباما" وفيلم على "شاهد" يُوثِّقه.. "مشروع كاسندرا" يبوح بأسرار عمليات غسل الأموال والمخدرات التابعة لـ"حزب الله"

وكشفت العملية الأمنية كذلك عن أسماء أخرى تابعة للميليشيا اللبنانية الإرهابية، ولها صلات وثيقة بالنشاطات الإجرامية المشبوهة حول العالم، منها: رجل الأعمال أدهم طباجة، وعبدالله صفي الدين، الذي يرتبط بصلة قرابة بزعيم الميليشيا حسن نصر الله؛ إذ أشارت المعلومات إلى أنه ابن خالته.

وارتبط "صفي الدين" بعلاقات وثيقة بعدد من البنوك اللبنانية، وأسهم ذلك في توفير غطاء سري لتبييض ملايين الدولارات من أموال المخدرات لصالح "حزب الله"؛ وذلك نظير عمولات معتبرة تستقر في خزانة الميليشيا، وهو ما تم الكشف عنه في عام 2011 بالتزامن مع فضيحة البنك اللبناني الكندي.