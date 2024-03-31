بينهم طفلان.. وفاة 4 فلسطينيين بسبب الجوع بمستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا شمال غزة

وفي حصيلة غير نهائية ارتفع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة إلى "32705" قتلى، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى "75190" مصابًا، فيما لا يزال آلاف المواطنين في عداد المفقودين تحت الأنقاض وفي الطرقات، ويمنع الجيشُ الإسرائيلي طواقمَ الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليهم.