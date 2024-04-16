"الصحة" الفلسطينية: انتشال 15 شهيداً من تحت الأنقاض بمدينة خان يونس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن الطواقم الطبية انتشلت 15 شهيداً من تحت رُكام المنازل المدمّرة بمدينة خان يونس- جنوبي قطاع غزة؛ ليرتفع عدد الشهداء الذين تمّ انتشالهم من مدينة خان يونس منذ الانسحاب الإسرائيلي من المدينة قبل نحو أسبوعين، إلى نحو 130 شهيداً؛ لافتة النظر إلى وجود العشرات من المفقودين تحت رُكام المنازل المدمّرة.