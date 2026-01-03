فنزويلا تعلن الطوارئ وتتهم واشنطن باستهداف النفط والمعادن بعد هجمات على 4 مناطق

في أول رد لها على الهجمات التي شهدتها العاصمة الفنزويلية صباح اليوم السبت، قالت الحكومة الفنزويلية إن فنزويلا ترفض العدوان العسكري" الأميركي" عليها، فيما أمر الرئيس نيكولاس مادورو بإعلان حالة الطوارئ في البلاد.