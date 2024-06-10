خبير استراتيجي: الدبلوماسية الخليجية محل تقدير عالمي وتتبنى مبدأ الحياد الإيجابي في الصراعات

وفي التفاصيل، قال الدكتور بن صقر لبرنامج (هنا الرياض) على قناة "الإخبارية" إن اجتماع المجلس الوزاري الـ 160 لمجلس التعاون لدول الخليج في الدوحة يعد اجتماعًا مهمًا جداً، لأنه يأتي في مرحلة ما زال التوتر قائمًا في المنطقة، بالرغم من أن هناك محاولات كبيرة وجهود مضنية قامت بها المملكة العربية السعودية مع دول الخليج الأخرى، وذلك لمحاولة الضغط الدولي للوصول إلى حل أولاً بإنهاء إطلاق النار المستمر من قبل "إسرائيل" في غزة وأيضاً وصول المساعدات الإنسانية والضغط للوصول إلى حل سلمي، كذلك الضغط من ناحية الاعتراف بدولة فلسطين كعضو دائم في الأمم المتحدة بالرغم من أن هناك 143 دولة ولكن ما زال هذا الأمر يتطلب موافقة خاصة في مجلس الأمن حتى يمر هذا الجانب.