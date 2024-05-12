ارتفاع عدد ضحايا فيضانات أفغانستان إلى 315 قتيلًا و1600 مصاب

ارتفع عدد الوفيات جراء الفيضانات التي اجتاحت شمال أفغانستان إلى 315، كما تجاوز عدد المصابين 1600، وفقما أعلنت الوزارة المعنية بشؤون اللاجئين في حكومة حركة طالبان في أفغانستان، اليوم الأحد.