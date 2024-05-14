"لهجة متعالية وقلة احترام".. النيجر تكشف سبب وقف التعاون العسكري مع أمريكا

وأفاد الأمين زين بأنه رد حينها قائلاً "أولاً، تأتون إلى هنا وتهددوننا في بلدنا. هذا غير مقبول. وتأتون لتقولوا لنا مع من يمكننا أن نقيم علاقات، وهو أمر غير مقبول أيضًا. وتفعلون ذلك بلهجة متعالية وبقلة احترام".