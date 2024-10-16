تسجيل أول إصابة بالكوليرا في لبنان.. والصحة العالمية "تحذر" من انتشار العدوى

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، من أن خطر تفشي الكوليرا في لبنان "مرتفع جدًا"، بعد تأكيد إصابة أولى بالعدوى البكتيرية الحادة في ظل الحرب بين إسرائيل وحزب الله.
وفي التفاصيل، أشارت المنظمة إلى خطر انتشار الكوليرا بين 100 الآلاف من الذين نزحوا منذ صعدت إسرائيل حملتها العسكرية الجوية ضد حزب الله وبدأت عمليات برية في جنوب لبنان.
ومن جهة أخرى، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في لبنان، عبد الناصر أبو بكر: "في حال وصلت فاشية الكوليرا.. إلى النازحين الجدد، قد يكون انتشارها سريعًا"، وفقًا لسكاي نيوز عربية.
وأضاف أبو بكر خلال مؤتمر صحافي عبر الفيديو، أن المنظمة التابعة للأمم المتحدة حذرت منذ أشهر من أن المرض قد يعاود الظهور في ظل "تدهور حالة المياه والنظافة" بين النازحين ومجتمعاتهم المضيفة.
وعلى الرغم من أنه جرى تطعيم النازحين في شمال لبنان أخيرًا، حذر أبو بكر من أن مجموعات النازحين التي انتقلت من جنوب لبنان ومنطقة بيروت لم تكتسب أي مناعة ضد الكوليرا منذ ثلاثة عقود.
وأفادت وزارة الصحة اللبنانية عن التثبت من حالة محتملة للكوليرا لدى مواطنة لبنانية قصدت المستشفى الاثنين وهي تعاني بسبب إسهال حاد وجفاف، مضيفة أن المريضة من بلدة السمونية في شمال لبنان ولا يوجد تاريخ سفر عندها.
وشهد لبنان أول تفشٍ للكوليرا خلال 30 عامًا وخصوصًا في شمال البلاد.
يُذكر أن الكوليرا هو عدوى حادة تسبب الإسهال وتنجم عن تناول أطعمة أو شرب مياه ملوثة ببكتيريا ضمات الكوليرا، وفق منظمة الصحة.
وكان عدد النازحين قد بدأ بالارتفاع حتى ما قبل التصعيد الشهر الماضي، حيث كان حزب الله يتبادل إطلاق النار عبر الحدود مع إسرائيل منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.