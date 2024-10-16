تسجيل أول إصابة بالكوليرا في لبنان.. والصحة العالمية "تحذر" من انتشار العدوى

وكان عدد النازحين قد بدأ بالارتفاع حتى ما قبل التصعيد الشهر الماضي، حيث كان حزب الله يتبادل إطلاق النار عبر الحدود مع إسرائيل منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2023.