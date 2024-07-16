غارتان إسرائيليتان على جنوب لبنان تخلفان 5 قتلى سوريين بينهم 3 أطفال

وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إلى مقتل 3 أطفال سوريين في الغارة التي استهدفت أرضاً زراعية في بلدة أم التوت، مضيفة من جانب آخر أن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت بعد ظهر الثلاثاء دراجة نارية بواسطة مسيرة على طريق كفرتبنيت - الخردلي وأدت إلى مقتل سوريين اثنين.