غارتان إسرائيليتان على جنوب لبنان تخلفان 5 قتلى سوريين بينهم 3 أطفال

أوقعت غارتان إسرائيليتان على جنوب لبنان، اليوم الثلاثاء، خمسة قتلى بينهم ثلاثة أطفال سوريين، فيما رد حزب الله بإطلاق صواريخ على إسرائيل.
وأشارت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إلى مقتل 3 أطفال سوريين في الغارة التي استهدفت أرضاً زراعية في بلدة أم التوت، مضيفة من جانب آخر أن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت بعد ظهر الثلاثاء دراجة نارية بواسطة مسيرة على طريق كفرتبنيت - الخردلي وأدت إلى مقتل سوريين اثنين.
ونقلت الفرنسية عن مصدر أمني لبناني قوله إن "القتيلين مدنيان من الجنسية السورية وكانا في طريق عودتهما من ممارسة السباحة".
وبدورها نقلت الوكالة الوطنية للإعلام "عن شهود عيان بأن الدراجة النارية كان يستقلها شخصان وعندما حاول عدد من المواطنين الاقتراب من الدراجة المستهدفة تعرضت لغارة ثانية".
من جهته، قال حزب الله إنه قصف مستعمرة كريات شمونة (قرية الخالصة) بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
ومنذ بدء الحرب في غزة، يتبادل حزب الله وجيش الاحتلال الإسرائيلي القصف بشكل يومي عبر الحدود. وتزداد حدّة القصف تبعاً للمواقف أو عند استهداف إسرائيل قياديين ميدانيين.
وأسفر القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله منذ 7 أكتوبر عن مقتل 511 شخصاً في لبنان غالبيتهم مقاتلون من حزب الله وبينهم أكثر من 104 مدنيين. وأعلن الجانب الإسرائيلي من جهته مقتل 17 جندياً و13 مدنياً.