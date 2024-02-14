"السيسي" يستقبل "أردوغان" في القاهرة.. الزيارة الأولى منذ 11 عامًا

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مطار القاهرة الدولي، الأربعاء، في زيارة رسمية لمصر هي الأولي منذ أكثر من 11 عامًا، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وذلك في إطار استمرار التقارب بين البلدين.