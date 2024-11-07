"النهاري": "ترامب" سيكون أكثر حسمًا لإنهاء حروب الشرق الأوسط والأزمة في غزة

وأشار إلى أن "الرئيس المنتخب سيكون أكثر حسمًا في هذا الملف، وأكثر فاعلية؛ لتمتعه بعلاقات قوية مع دول المنطقة المؤثرة، وقد تنعكس سياساته على الشرق الأوسط بما فيها الحرب بين لبنان وإسرائيل والطرف الإيراني، وغيرها من الملفات العالقة".