"النهاري": "ترامب" سيكون أكثر حسمًا لإنهاء حروب الشرق الأوسط والأزمة في غزة

قال عيسى النهاري محرر الشؤون السياسية في "إندبندنت عربية": إن الرئيس المنتخب دونالد ترامب قد تَعَهد بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط؛ وهو ما فشلت في إتمامه الإدارة الحالية؛ بسبب عدم استغلال نفوذها الهائل على إسرائيل.
وأكد "النهاري" أن الإدارة الأمريكية لا تؤثر في السياسة فقط؛ بل يصل نطاقها للمال والأعمال والاقتصاد الدولي؛ فالتضخم ورفع نِسَب الفوائد على البنوك وغيره؛ ملفاتٌ تنتظر وجهة نظر الرئيس الأمريكي.
وأضاف في حديثه لـ"سبق": "إن ترامب يُعَد مدافعًا شرسًا عن إسرائيل؛ لكنه أشار أكثر من مرة خلال حملته الانتخابية إلى أن حرب غزة أحدثت ضررًا عميقًا بسمعة إسرائيل الدولية، وأن بنيامين نتنياهو بحاجة إلى إنهائها بسرعة وتنظيف الفوضى في المنطقة".
وأشار إلى أن "الرئيس المنتخب سيكون أكثر حسمًا في هذا الملف، وأكثر فاعلية؛ لتمتعه بعلاقات قوية مع دول المنطقة المؤثرة، وقد تنعكس سياساته على الشرق الأوسط بما فيها الحرب بين لبنان وإسرائيل والطرف الإيراني، وغيرها من الملفات العالقة".
واختتم: "أعتقد أن نسخة أكثر جرأة من ترامب سوف تتشكل مع دخوله البيت الأبيض في 2025 دون عبء الانشغال باستحقاق انتخابي آخر، وستتأثر سياساته وفاعليته في تنفيذها باختياراته لمسؤولي إدارته".