دعا عناصره لتنفيذ هجمات.. هل يعود "داعش" لزعزعة استقرار العالم؟

وعلى الرغم من التركيز على قضايا السياسة الخارجية؛ إلا أن "داعش" ظل نشطًا في الخفاء؛ حيث دعا أنصاره وعناصره لشن هجمات على الولايات المتحدة، وقد تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي من إحباط مؤامرة خطيرة في أوكلاهوما سيتي قبل أسابيع من التصويت؛ مما أثار تساؤلات حول مدى خطورة التهديد الذي يمثله هذا التنظيم.