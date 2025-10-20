إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال مساعدات لغزة

أكدت إسرائيل، اليوم الإثنين، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم بشكل كامل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد يوم من شن غارات جوية على القطاع، إثر اتهامها حركة "حماس" بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما نفته الحركة.