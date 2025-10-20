إسرائيل تعيد فتح معبر كرم أبو سالم لإدخال مساعدات لغزة

أكدت إسرائيل، اليوم الإثنين، إعادة فتح معبر كرم أبو سالم بشكل كامل لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك بعد يوم من شن غارات جوية على القطاع، إثر اتهامها حركة "حماس" بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وهو ما نفته الحركة.
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي إن فتح المعبر تم "وفقًا للاتفاق الموقع"، والذي بدأ تنفيذه في 10 أكتوبر، مشيرًا إلى أن معبر رفح مع مصر سيبقى مغلقًا حتى إشعار آخر.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت الأحد تعليق إدخال المساعدات إلى غزة، في أعقاب اتهامات بخرق الاتفاق، ما أدى إلى تكدس عشرات الشاحنات الإغاثية عند معبري كرم أبو سالم والعوجة، قبل أن تعود إلى مدينة رفح.
ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسؤولين أميركيين أن قرار إعادة فتح المعبر جاء بعد ضغوط من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في إطار الالتزام بخطة وقف إطلاق النار في غزة.
في المقابل، لا تزال إعادة فتح معبر رفح – المُدرجة ضمن خطة ترامب – معلّقة، رغم مطالب متكررة من منظمات أممية ودولية بضرورة فتحه أمام المساعدات الإنسانية.