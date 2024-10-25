قبل إصداره مذكرة اعتقال لـ"نتنياهو".. "الجنائية" تستبدل أحد قضاة "جرائم حرب غزة"

كما أشار في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إلى أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل: "التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا في الصراع".