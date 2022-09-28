مقتل وإصابة 9 جنود في خروقات حوثية للهدنة غرب اليمن

وأضاف بأن هذا الهجوم جاء بعد يوم واحد من هجوم مماثل، شنته الميليشيا على مواقع القوات المشتركة في محور حيس من اتجاه جنوب مديريتَي الجراحي والتحيتا، نجم عنه مصرع عدد من عناصر الميليشيا، بينهم قيادي ميداني، يُدعى عبدالواحد حمدان الحاج.