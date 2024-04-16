"مشكلتي الحقيقية مع القاضي".. تواصل اختيار المحلفين في محاكمة "ترامب" لليوم الثاني

تتواصل عملية انتقاء هيئة المحلفين من سكان نيويورك، اليوم (الثلاثاء) في اليوم الثاني من محاكمة دونالد ترامب في قضية جنائية تُعدّ غير مسبوقة لرئيس أمريكي سابق.
وبدأت عملية الاختيار في محاكمته في نيويورك بشأن تزوير مستندات محاسبية لمجموعته العقارية "منظمة ترامب".
وبعد يوم أول هيمنت عليه مسائل إجرائية أبرزها رفض القاضي خوان ميرشان طلب التنحي الذي تقدّم به الدفاع، أصبح المجال مفتوحًا لاختيار المحلّفين الـ12 الذين سيتعيّن عليهم أن يقرروا بالإجماع ما إذا كان "ترامب"، "مذنبا" أو "غير مذنب".
ومن أصل 96 مرشحًا لهيئة المحلّفين دخلوا بعد ظهر أمس قاعة المحكمة، تم استبعاد الثلثَين سريعًا؛ بعدما أقرّوا بتعذّر اتخاذهم موقفًا منصفًا وغير متحيّز في قضية على صلة بأحد أشهر الرجال في العالم وأحد أكثرهم إثارة للجدل.
أمّا الباقون، وهم مواطنون عاديون أُلقي بهم بين ليلة وضحاها في فوضى هذه المحاكمة غير المسبوقة بينهم ممرضة وبائع كتب ومحامٍ، فاضطروا إلى الكشف عن تفاصيل في حياتهم الخاصة أمام المحكمة، مثل مهنتهم ووضعهم العائلي ومصادر معلوماتهم وهواياتهم، وطُلب منهم التعبير عن تعاطفهم أو تحيّزهم تجاه المتهم.
وتعد مشكلة "ترامب" "الحقيقية هي مع القاضي" وفق قوله، معتبرًا في تصريح لصحافيين بعد انتهاء جلسة أمس أنه "لن يُمنح محاكمة عادلة".
واتهم الادعاء "ترامب" بإخفاء مبلغ 130 ألف دولار في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية في 2016، دُفع لممثّلة الأفلام الإباحية ستورمي دانيالز كي تتستّر على علاقة جنسية معه قبل عشر سنوات، وينفي الرئيس الأمريكي السابق حدوثها.