"مشكلتي الحقيقية مع القاضي".. تواصل اختيار المحلفين في محاكمة "ترامب" لليوم الثاني

أمّا الباقون، وهم مواطنون عاديون أُلقي بهم بين ليلة وضحاها في فوضى هذه المحاكمة غير المسبوقة بينهم ممرضة وبائع كتب ومحامٍ، فاضطروا إلى الكشف عن تفاصيل في حياتهم الخاصة أمام المحكمة، مثل مهنتهم ووضعهم العائلي ومصادر معلوماتهم وهواياتهم، وطُلب منهم التعبير عن تعاطفهم أو تحيّزهم تجاه المتهم.