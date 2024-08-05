غير أكفاء.. "ترامب" يتهم "بايدن" و"هاريس" بالمسؤولية عن هبوط الأسهم

جاء ذلك في منشور لترامب على موقع Truth Social للتواصل الاجتماعي، حيث كتب: "قلت لكم من قبل! كامالا لا تفهم شيئًا، وبايدن يغط في نوم عميق، والقيادة الأمريكية غير الكفؤة هي المسؤولة عن كل شيء".