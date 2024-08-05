غير أكفاء.. "ترامب" يتهم "بايدن" و"هاريس" بالمسؤولية عن هبوط الأسهم

اتهم المرشح الرئاسي الأمريكي دونالد ترامب، كلًا من الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس بالمسؤولية عن هبوط سوق الأسهم الأمريكية، وما تشهده البورصات من انخفاض في العالم.
جاء ذلك في منشور لترامب على موقع Truth Social للتواصل الاجتماعي، حيث كتب: "قلت لكم من قبل! كامالا لا تفهم شيئًا، وبايدن يغط في نوم عميق، والقيادة الأمريكية غير الكفؤة هي المسؤولة عن كل شيء".
ووفق "روسيا اليوم" كانت سوق الأسهم اليابانية قد سجلت، في الخامس من أغسطس، أكبر انخفاض لها منذ عام 1987، حيث انخفضت بنسبة تزيد على 10%، فيما تراجعت ثقة المستثمرين في سوق الأسهم اليابانية بسبب ارتفاع الين وتشديد السياسة النقدية وتدهور البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة.
ويبدو العامل السلبي الرئيسي لأسواق الأسهم العالمية هو المخاوف من الركود في الولايات المتحدة.
وبسبب هذه المخاوف، أغلقت وول ستريت أبوابها، يوم 2 أغسطس، على انخفاض لمؤشراتها بنسبة 1.5% إلى 2.4% أسوأ من المتوقع، وأثارت بيانات التوظيف الأمريكية مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد ينتظر لفترة طويلة لبدء خفض أسعار الفائدة.
ومع انخفاض سوق الأسهم، انخفضت كذلك العملات المشفرة، وانخفضت عملة البيتكوين بأكثر من 15%، وأظهرت عملة الإيثريوم أكبر انخفاض لها منذ عام 2021.