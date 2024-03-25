مجلس الأمن يصوّت اليوم على قرار يطالب بوقف إطلاق النار بغزة

وحذّرت الولايات المتحدة من أن القرار الذي من المزمع التصويت عليه صباح الإثنين قد يضر بالمفاوضات التي تتوسط فيها واشنطن مع كل من القاهرة والدوحة، والرامية إلى وقف الأعمال العدائية في غزة، ما يزيد من احتمال استخدام الفيتو مرة أخرى، لكن من جانب الأميركيين هذه المرة.