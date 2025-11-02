ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 68,865 شهيدًا و170,670 مصابًا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 68,865 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، وفق ما نقلت وكالة “وفا”.