ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 68,865 شهيدًا و170,670 مصابًا

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 68,865 شهيدًا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، وفق ما نقلت وكالة “وفا”.
وأشارت المصادر إلى أن عدد المصابين بلغ 170,670، بينما ما زال كثير من الضحايا تحت الأنقاض، وسط عجز طواقم الإسعاف عن الوصول إليهم بسبب القصف المتواصل.
وأضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الماضية جثامين سبعة شهداء، من بينهم ثلاثة جدد وثلاثة تم انتشالهم من تحت الركام، إضافة إلى شهيد توفي متأثرًا بجروحه.
كما سجلت المصادر منذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر الماضي 236 شهيدًا و600 مصاب، فيما تم انتشال 502 جثمان من بين الأنقاض.
وأكدت “وفا” أن القطاع الصحي يواجه أوضاعًا إنسانية كارثية في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية وانقطاع التيار الكهربائي المتكرر، ما يزيد من معاناة الجرحى والنازحين. وتستمر الجهود الطبية والإغاثية رغم المخاطر والدمار الواسع الذي لحق بالمرافق الصحية والمناطق السكنية في مختلف أنحاء القطاع.