سقوط صاروخين داخل قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي العراق

وفي التفاصيل، أضافت المصادر أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبب في سقوط خسائر بشرية أو أضرار داخل القاعدة، فيما قال مصدر أمني أن الصواريخ سقطت داخل القاعدة.