سقوط صاروخين داخل قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية غربي العراق

قالت مصادر أمنية إن صاروخين كاتيوشا أطلقا، الاثنين، على قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق التي توجد بها قوات أمريكية وأخرى دولية.
وفي التفاصيل، أضافت المصادر أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الهجوم قد تسبب في سقوط خسائر بشرية أو أضرار داخل القاعدة، فيما قال مصدر أمني أن الصواريخ سقطت داخل القاعدة.
وتم الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد، من قضاء حديثة بالأنبار، وإن القوات الأمنية العراقية أفشلت إطلاق 8 صواريخ تجاه قاعدة عين الأسد، وتصاعدت أعمدة الدخان من قاعدة عين الأسد غربي العراق، وفقاً للعربية نت.