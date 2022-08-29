مقتدى الصدر يعتزل العمل السياسي بشكل نهائي

وذكر مكتب الصدر في بيان: "يمنع منعًا باتًا التدخل في الأمور السياسية ورفع الشعارات والهتافات والتحدث باسم التيار الصدري"، بينما قالت هيئة تنظيم الاحتجاجات التابعة للتيار الصدري إنها "أنهت مهامها".