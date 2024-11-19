في خطوة تعكس تشددًا تجاه الصين.. "ترامب" يختار "لوتنيك" وزيرًا للتجارة

وخوفًا من أن تستخدم بكين التكنولوجيا الأمريكية سلاحًا لتعزيز جيشها استخدمت كل من إدارة ترامب والرئيس المنتهية ولايته جو بايدن سلطات وزارة التجارة بقوة لفرض لوائح من أجل وقف تدفق التكنولوجيا الأمريكية والأجنبية إلى الصين، مع التركيز بشدة على أشباه الموصلات والمعدات المستخدمة في صنعها.