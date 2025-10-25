ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 68,519 شهيدًا و170,382 مصابًا

أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 68,519 شهيدًا و170,382 مصابًا منذ السابع من أكتوبر 2023، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وأضافت المصادر أن الساعات الـ48 الماضية شهدت استشهاد 19 شخصًا وإصابة 7 آخرين، إضافة إلى انتشال جثامين 15 شهيدًا. كما تم منذ وقف إطلاق النار الأخير توثيق استشهاد 93 مواطنًا وإصابة 324 آخرين.
وأوضحت أن السلطات أضافت 220 شهيدًا بعد استكمال بياناتهم، بينما تم التعرف على 64 جثمانًا من أصل 195 من الجثامين التي سلمها الاحتلال مؤخرًا، مؤكدة استمرار الجهود لتوثيق جميع الضحايا والمفقودين.