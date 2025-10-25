ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 68,519 شهيدًا و170,382 مصابًا

وأوضحت أن السلطات أضافت 220 شهيدًا بعد استكمال بياناتهم، بينما تم التعرف على 64 جثمانًا من أصل 195 من الجثامين التي سلمها الاحتلال مؤخرًا، مؤكدة استمرار الجهود لتوثيق جميع الضحايا والمفقودين.