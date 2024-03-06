لجنة تحقيق تُحمّل "نتنياهو" مسؤولية مقتل 45 يهوديًا في حادث تدافع عام 2021

وقالت لجنة التحقيق في تقرير: "توصلنا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحمّل مسؤولية شخصية في هذه المأساة؛ لأنه كان يعلم، أو كان ينبغي أن يعلم أن الموقع (...) تمّت صيانته بشكل سيئ لسنوات، ويمكن أن يشكّل خطرًا على حياة العديد من المشاركين في الحج السنوي الذي يقام لمناسبة عيد لاغ بعومر اليهودي"، وفقًا لـ"فرانس برس".