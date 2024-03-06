لجنة تحقيق تُحمّل "نتنياهو" مسؤولية مقتل 45 يهوديًا في حادث تدافع عام 2021

حمّل تحقيق إسرائيلي، اليوم (الأربعاء) رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مسؤولية شخصية في حصول التدافع المميت، الذي أدى إلى مقتل 45 يهوديًا كانوا يحجّون إلى موقع ديني في جبل ميرون في العام 2021.
وقالت لجنة التحقيق في تقرير: "توصلنا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتحمّل مسؤولية شخصية في هذه المأساة؛ لأنه كان يعلم، أو كان ينبغي أن يعلم أن الموقع (...) تمّت صيانته بشكل سيئ لسنوات، ويمكن أن يشكّل خطرًا على حياة العديد من المشاركين في الحج السنوي الذي يقام لمناسبة عيد لاغ بعومر اليهودي"، وفقًا لـ"فرانس برس".
وأضافت اللجنة: "إن نتنياهو لم يتصرف كرئيس للوزراء كما هو متوقع لتصحيح هذا الوضع".