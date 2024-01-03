103 قتيل و188 مصابًا.. ارتفاع حصيلة ضحايا انفجارين قرب مقبرة "سليماني" بإيران

وفي التفاصيل، أعلن وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، أن "الوضع الآن في كرمان طبيعي، وتحت سيطرة القوات الأمنية"، وتعهد بأن " الرد على الهجوم الإرهابي في كرمان سيكون ساحقًا، وفي أقرب وقت".