قمة مجموعة الـ7.. تحذير صارم للبنوك الصينية من مساعدة روسيا على التهرب من العقوبات

وقد تسبب القلق بشأن احتمال فرض عقوبات في قيام البنوك الصينية الكبرى بتخفيض المدفوعات الخاصة بالمعاملات عبر الحدود التي تشمل الروس، أو الانسحاب من أي مشاركة على الإطلاق، وقد دفع ذلك الشركات الصينية إلى اللجوء إلى البنوك الصغيرة على الحدود، وشجع على استخدام قنوات التمويل السرية أو العملات المشفرة المحظورة. ويساور المسؤولين الغربيين القلقُ من أن بعض المؤسسات المالية الصينية لا تزال تسهل التجارة في السلع ذات الاستخدام المزدوج المدني والعسكري.