الأمن المصري: الفتاة التي سقطت من سيارة النقل تحمل جنسية إفريقية.. والسائق حاول التحرش بها وتم ضبطه

كشفت الداخلية المصرية، حقيقة ما تم تداوله عن سقوط فتاة من سيارة خاصة بأحد تطبيقات النقل؛ مؤكدة أن الفتاة تحمل جنسية إفريقية، وتم ضبط السائق.
وتفصيلًا، قالت الداخلية في بيان رسمي: تم كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سقوط فتاة من سيارة خاصة بأحد تطبيقات النقل الذكي بالجيزة، مما أسفر عن إصابتها.
وبالفحص تَبين أنه بتاريخ 26 الجاري، بُلّغت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إحدى الفتيات "تحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية"، بأنها حال استقلالها سيارة "تابعة لإحدى تطبيقات النقل الذكي" لنقلها من منطقة المهندسين إلى محل إقامتها بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور؛ حاول قائد السيارة التحرش بها فقامت بإلقاء نفسها؛ مما أدى لحدوث إصابات بسَحَجَات وكدمات متفرقة بالجسم، وفر قائد السيارة هاربًا.
وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديدُ وضبط مرتكب الواقعة (سائق، مقيم بدائرة قسم شرطة الطالبية) مصابًا إثر تعديها عليه عقب محاولته التحرش بها.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.