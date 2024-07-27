الأمن المصري: الفتاة التي سقطت من سيارة النقل تحمل جنسية إفريقية.. والسائق حاول التحرش بها وتم ضبطه

وتفصيلًا، قالت الداخلية في بيان رسمي: تم كشف ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن سقوط فتاة من سيارة خاصة بأحد تطبيقات النقل الذكي بالجيزة، مما أسفر عن إصابتها.