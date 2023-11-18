"لا هدنة.. دمّروا حماس".. تغريدة مثيرة للجدل لوزير الخارجية السابق بإدارة ترامب

وتأتي تدوينة بومبيو، وفق سي إن إن عربية، في الوقت الذي تزداد فيه الدعوات الدولية لهدنة إنسانية في غزة، حيث سبق أن قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن غزة "أصبحت مقبرة للأطفال"، وإن الظروف المتدهورة في القطاع تجعل الحاجة إلى وقف إطلاق نار إنساني أكثر إلحاحًا.