بالزي العسكري.. "جونسون" يحمل السلاح خلال زيارته لجنود الجيش الأوكراني بكييف

وفي التفاصيل، كان "جونسون"، الذي استقال من منصبه في سبتمبر في أعقاب سلسلة من الفضائح، رئيسًا للوزراء حينما غزت روسيا أوكرانيا في فبراير، وسعى إلى جعل لندن أكبر حليف لكييف في الغرب.