تفاصيل جديدة عن الهبوط الصعب لمروحية الرئيس الإيراني.. وزراء على متنها تواصلوا بالمركز

من جهتها قالت وكالة "مهر" في تعليق على "ما تداول من شائعات في الإنترنت حول سقوط إحدى المروحيات الثلاث من الموكب الرئاسي": إنه " قبل دقائق قليلة هبطت المروحية التي تقلّ الرئيس على الأرض بسبب الطقس الضبابي في المنطقة الشمالية من أذربيجان الشرقية، والآن يتجه موكب الرئيس إلى تبريز برًّا".