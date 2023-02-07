اندلاع حريق في مصنع أمريكي للطائرات المُسيَّرة في لاتفيا

ولم يُعرف سبب الحريق.. وقد نُقل شخصان إلى المستشفى، حسبما أفادت خدمات الطوارئ في لاتفيا، موضحة عبر تويتر أن شخصًا ثالثًا يتلقى العلاج في موقع المنشأة.