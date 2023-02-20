"مسام" ينزع 1269 لغماً في محافظات يمنية عدة خلال أسبوع

ونزع فريق "مسام" 64 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، ونزع لغماً واحداً مضاداً للأفراد و10 ذخائر غير متفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع لغماً واحداً مضاداً للأفراد ولغمين مضادين للدبابات و10 ذخائر غير متفجرة في مديرية حيس، و39 لغماً مضاداً للدبابات و87 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة.