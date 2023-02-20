"مسام" ينزع 1269 لغماً في محافظات يمنية عدة خلال أسبوع

تمكّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام"، لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الثاني من شهر فبراير 2023م، من انتزاع 1269 لغماً زرعتها الميليشيا الحوثية في مختلف مناطق اليمن، منها 4 ألغام مضادة للأفراد و161 لغماً مضاداً للدبابات، و1104 ذخائر غير متفجرة.
ونزع فريق "مسام" 64 ذخيرة غير متفجرة في محافظة عدن، ونزع لغماً واحداً مضاداً للأفراد و10 ذخائر غير متفجرة في مديرية قعطبة بمحافظة الضالع، وفي محافظة الحديدة نزع لغماً واحداً مضاداً للأفراد ولغمين مضادين للدبابات و10 ذخائر غير متفجرة في مديرية حيس، و39 لغماً مضاداً للدبابات و87 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الخوخة.
وفي محافظة مأرب تمكّن فريق "مسام" من نزع 100 لغم مضاد للدبابات في مديرية حريب، ونزع 32 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الوادي، وفي محافظة شبوة تم نزع لغم واحد مضاد للأفراد في مديرية عين، ولغم واحد مضاد للأفراد و4 ألغام مضادة للدبابات في مديرية عسيلان.