الأردن يحذر من سياسات إسرائيل الانتقامية ويطالب مجلس الأمن بوقف تفاقم الأوضاع بالمنطقة

من جهته قال وزير خارجية لوكسمبورغ "كزافييه بيتل": إن بلاده تؤمن بتسوية القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين، وإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، مضيفًا: "نحتاج إلى الطرفين حتى نعقد اتفاقية السلام، وأن يكون لدينا حل الدولتين، وأن يكون هناك أيضًا قنوات مفتوحة ليتم التخاطب بين الطرفين".