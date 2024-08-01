الأردن يحذر من سياسات إسرائيل الانتقامية ويطالب مجلس الأمن بوقف تفاقم الأوضاع بالمنطقة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: إنه لا يجوز أن يكون مستقبل المنطقة مرهونًا بالانتقامية الفجة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، مضيفًا: "لا يجوز ولا نستطيع أن نسمح لأجندة هذه الحكومة المتطرفة في إسرائيل بأن تدفع المنطقة نحو المزيد من الدمار".
وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم في عمان مع وزير خارجية لوكسمبورغ "كزافييه بيتل"؛ أن الأوضاع تتدحرج نحو الهاوية، مؤكدًا أنه على مجلس الأمن ألا يسمح لدولة أصبحت مارقة بفرض مزيد من الحرب والدمار على المنطقة.
ودعا "الصفدي" مجلس الأمن الدولي إلى أن يتصرف وفق تكليفه ووفق صلاحياته وأن يحمي حق هذه المنطقة بأن تعيش بأمن وسلام، وأن لا يسمح لدولة أصبحت دولة مارقة بأن تفرض المزيد من الحرب والدمار على المنطقة.
وأكد الوزير الأردني أن بلاده لن تسمح لأي أحد بتحويلها لساحة معركة، مضيفًا: "علينا دائمًا أن نكون بمرحلة تيقظ على الحدود، ولن نسمح لأي شخص بتحويل الأردن لساحة معركة، وعلينا حماية بلدنا، وبحال وجود أي تصعيد أولوياتنا حماية الأردن والأردنيين".
وشدّد "الصفدي" على أن الأردن لن يكون ميدانًا لأي معركة، مؤكدًا أن أي شخص يريد انتهاك سماء الأردن فستجري مواجهة ذلك.
من جهته قال وزير خارجية لوكسمبورغ "كزافييه بيتل": إن بلاده تؤمن بتسوية القضية الفلسطينية وفق حل الدولتين، وإنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، مضيفًا: "نحتاج إلى الطرفين حتى نعقد اتفاقية السلام، وأن يكون لدينا حل الدولتين، وأن يكون هناك أيضًا قنوات مفتوحة ليتم التخاطب بين الطرفين".