اصطدام بين طائرتين يابانيتين في مطار هانيدا بطوكيو دون إصابات

وقع صباح اليوم اصطدامٌ بين طائرتين في مطار هانيدا بطوكيو؛ ما أدى إلى إغلاق مؤقت لأحد المدارج الأربعة، ووقع الحادث على ممرّ لسيارات الأجرة في حوالي الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي، ولم يتم الإعلان عن أي إصابات.