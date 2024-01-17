كيف سترد إسلام أباد على طهران؟.. صحفي أحوازي يكشف عما تتداوله صحف باكستان

وأضاف في تغريدة أخرى حول توقعاته لرد فعل باكستان على انتهاك إيران سيادتها، قائلاً: "تجاهُل الهجوم الإيراني وعدم الرد من الجيش الباكستاني قد يجعل باكستان عرضة لمخاطر أمنية من الهند؛ لذلك قد يكون هناك رد باكستاني وشيك على إيران؛ وبذلك تبعث إسلام أباد برسالة حازمة مفادها أنها لن تسمح بانتهاك السيادة الباكستانية، وأن الجيش الباكستاني مستعد للرد على أي عدوان خارجي".