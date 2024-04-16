أمام الأمم المتحدة.. الدول العربية تدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

وطالب بوقف العرقلة المتعمدة من الاحتلال الإسرائيلي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية للسكان المدنيين، خاصة المدنيين المحاصرين في منطقة رفح, والسماح بعودة جميع المدنيين النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل سريع ودون أي عوائق، تنفيذاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.