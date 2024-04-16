أمام الأمم المتحدة.. الدول العربية تدعو لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

أكد مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، الحاجة الملحة لوقف الحرب في قطاع غزة، والمسؤولية المشتركة للمجتمع الدولي لاستعادة مصداقية النظام الدولي متعدد الأطراف, وضمان احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في الأمم المتحدة بصفته رئيس مجموعة الدول العربية.
وشدد السفير المصري خلال ترؤسه لجلسة إحاطة لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة, على ضرورة الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، وعلى الرفض التام لأي محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، أو القيام بأي ممارسات من شأنها الإسهام في تفاقم الكارثة الإنسانية التي تتكشف أمام أعين العالم في القطاع.
وطالب بوقف العرقلة المتعمدة من الاحتلال الإسرائيلي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وتوفير الحماية للسكان المدنيين، خاصة المدنيين المحاصرين في منطقة رفح, والسماح بعودة جميع المدنيين النازحين إلى مناطقهم الأصلية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل سريع ودون أي عوائق، تنفيذاً لقرارات مجلس حقوق الإنسان وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وجدد "جمال الدين" دعوة المجموعة العربية للمجتمع الدولي بمواصلة الدفع نحو تحقيق حل سياسي شامل وعادل للقضية الفلسطينية على أساس الشرعية الدولية، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير وإقامة دولته على أراضيه.
وذكر أنه يتعين على المجتمع الدولي ضمان إعمال المساءلة والعدالة للشعب الفلسطيني، وضمان تقيد إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، بالتزاماتها بموجب القانون الدولي.