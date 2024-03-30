حصيلة قتلى الغارة الإسرائيلية على سوريا ترتفع إلى 52

ووفقاً للمرصد، استهدفت غارة جوية إسرائيلية فجر الجمعة مواقع بينها مستودعات صواريخ تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، ومعامل كانت تابعة لوزارة الدفاع السورية، قبل أن تسيطر عليها مجموعات إيرانية، في ريف حلب في شمال سوريا.