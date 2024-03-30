حصيلة قتلى الغارة الإسرائيلية على سوريا ترتفع إلى 52

ارتفعت حصيلة قتلى الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت أمس عدة مواقع قرب حلب في شمال سوريا إلى 52، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم (السبت).
وأوضح المرصد أن حصيلة الضربات الجوية الإسرائيلية على مواقع قرب مطار حلب الدولي ارتفع إلى 52 عنصراً، هم: 38 من قوات النظام السوري، وسبعة من حزب الله اللبناني، وسبعة سوريين من مجموعات موالية لإيران.
وكان المرصد قد ذكر أمس أن 36 جنديًا سوريًا وسبعة عناصر في "حزب الله" قتلوا في الغارة.
ووفقاً للمرصد، استهدفت غارة جوية إسرائيلية فجر الجمعة مواقع بينها مستودعات صواريخ تابعة لـ"حزب الله" اللبناني، ومعامل كانت تابعة لوزارة الدفاع السورية، قبل أن تسيطر عليها مجموعات إيرانية، في ريف حلب في شمال سوريا.