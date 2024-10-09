روسيا: انضمام أوكرانيا للناتو يجعل تحقيق السلام مستحيلًا.. وعليها التخلّي عن مساحات واسعة من أراضيها

من جانبه صرّح الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" بأنه لن يتم بدء أي محادثات سلام إلا إذا وافقت أوكرانيا على التخلّي عن مساحات واسعة من أراضيها التي أعلنت روسيا ضمها، وتوقّفت عن سعيها للانضمام إلى الناتو.