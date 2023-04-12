روسيا تعلن عن اختبار صاروخ بالستي عابر للقارات

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية في بيان أن "طاقمًا قتاليًا أطلق بنجاح صاروخًا بالستيًا عابرًا للقارات (آي سي بي إم) من نظام صاروخي أرضي متحرك من موقع التجارب في كابوستين أمس"، وفقًا لـ"فرانس برس".