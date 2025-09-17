"استهدفت اقتصادها الحربي" .. أوكرانيا تكبد روسيا خسائر فادحة في البنية التحتية النفطية

ودعا الرئيس ترامب أوروبا إلى وقف شراء النفط الروسي، وأشار إلى ضرورة أن يتوصل زيلينسكي إلى "صفقة" لإنهاء الصراع، ومع ذلك، فشلت وعود ترامب السابقة في تحقيق تقدم ملموس، كما أن ضغوطه على المجر وسلوفاكيا لم تُثمر عن تغيير مواقفهما، وفي الوقت نفسه، وافقت إدارة ترامب على حزم مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار، في إطار آلية "قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية"، مما يعزز دعم واشنطن لكييف.