الرئاسة الفلسطينية تحمل الاحتلال المسؤولية عن التصعيد الدموي في نابلس

وأضاف أبو ردينة: "الاحتلال يقترب من المواجهة الشاملة مع شعبنا الفلسطيني بأسره من خلال عدوانه الشامل الذي بدأ من مدينة القدس، ثم امتد إلى جنين وغزة، واليوم في نابلس، حيث ذهب ضحيته اليوم ثلاثة شهداء وعشرات من الجرحى".