"الممر الآمن".. سفينتا حبوب أوكرانية تغادران وتبحران صوب تركيا

وأضافت الوزارة التركية في بيانها: "غادرت السفينة FULMAR S التي تحمل علم بربادوس وتنقل 12000 طن من الذرة ميناء تشورنومورسك إلى ميناء إسكندرون، وكذلك غادرت السفينة THOE التي تحمل علم جزر مارشال، نفس الميناء الأوكراني متوجهة إلى مدينة تيكيرداغ في شمال غرب تركيا وهي تحمل 3000 طن من بذور دوّار الشمس".