أمريكا وكوريا الجنوبية تُجرِيان أكبر مناورات بالذخيرة الحيّة في تاريخهما

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم "الأربعاء"، أن قواتها ستجري مع القوات الأمريكية أكبر مناورات بالذخيرة الحية لهما على الإطلاق، في يونيو المقبل؛ وذلك في إطار سلسلة من الفعاليات التي ستقام لإحياء الذكرى السبعين للتحالف بين البلدين هذا العام.