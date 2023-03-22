أمريكا وكوريا الجنوبية تُجرِيان أكبر مناورات بالذخيرة الحيّة في تاريخهما

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم "الأربعاء"، أن قواتها ستجري مع القوات الأمريكية أكبر مناورات بالذخيرة الحية لهما على الإطلاق، في يونيو المقبل؛ وذلك في إطار سلسلة من الفعاليات التي ستقام لإحياء الذكرى السبعين للتحالف بين البلدين هذا العام.
وقالت الوزارة في بيان: "أعددنا برامج متعدّدة لإحياء الذكرى السنوية، مع التركيز على تحقيق "السلام من خلال القوة" عن طريق إجراء يستند إلى قدرات الردع الاستراتيجية لدينا والموقف الدفاعي القوي المشترك، وسط التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة لكوريا الشمالية"؛ وفقًا لـ"رويترز".
وأوضحت أن القوات المشتركة ستظهر خلال التدريبات بالذخيرة الحية، القدرات العسكرية الهائلة للتحالف، وقدرته على الانتشار على نطاق لم يسبق له مثيل.
وكثّفت كوريا الشمالية في الأسابيع الماضية، تجاربها العسكرية، وأطلقت صاروخًا باليستيًّا عابرًا للقارات، الأسبوع الماضي، وأجرت محاكاة لهجوم نووي مضادّ على الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مطلع الأسبوع.