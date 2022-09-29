"الحجرف" يدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت كردستان العراق

أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق التي تنتهك سيادة العراق وتهدد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدًا رفض مجلس التعاون لكل ما من شأنه المساس بسيادة وأمن واستقرار العراق.
جاء ذلك خلال استقباله سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور عبدالستار الجنابي اليوم في مقر الأمانة العامة بالرياض.
وشدد الأمين العام على أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية العراق بما يخدم المصالح المشتركة، حيث شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها استعراض العلاقات الخليجية العراقية وسبل تعزيزها، ومستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون وجمهورية العراق في عام 2019م.
وتمت مناقشة أهمية الدفع بفرق العمل المشتركة نحو تنفيذ خطة العمل المشتركة في مجالات التعاون الخليجي العراقي، وبرنامج الربط الكهربائي، إضافة إلى مناقشة مستجدات تطورات الأوضاع الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.