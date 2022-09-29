"الحجرف" يدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت كردستان العراق

وشدد الأمين العام على أهمية تعزيز أواصر التعاون المشترك بين مجلس التعاون وجمهورية العراق بما يخدم المصالح المشتركة، حيث شهد اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها استعراض العلاقات الخليجية العراقية وسبل تعزيزها، ومستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين مجلس التعاون وجمهورية العراق في عام 2019م.