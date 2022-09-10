تظاهرة في المغرب ضد تطبيع العلاقات مع إسرائيل

تظاهر العشرات من مناصري الفلسطينيين، الجمعة، أمام البرلمان في الرباط ضد التطبيع مع إسرائيل، وفق مراسلي وكالة فرانس برس، وذلك بعد استدعاء الدولة العبرية سفيرها في المغرب في إطار تحقيق يطوله.
وأطلق المتظاهرون هتافات منددة بالتقارب بين المملكة والدولة العبرية وبالسفير الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين، وبوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
وأفادت الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان" بأنّ وفداً من وزارة الخارجية توجّه إلى الرباط للتحقيق في مزاعم الانتهاكات الجنسية ضدّ غوفرين.
وأكّد مصدر إسرائيلي لفرانس برس أن غوفرين استُدعي من أجل تحقيق لم يوضح طبيعته.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية يواجه غوفرين اتّهامات باستغلال نساء محليات والتحرُّش الجنسي وجرائم ضد الحشمة.
ويركّز التحقيق أيضاً على سلسلة اختلاسات مفترضة، خصوصاً اختفاء هدية أرسلها ملك المغرب لمناسبة ذكرى قيام دولة إسرائيل، ولم يتم تسليمها إلى الحكومة، كما هو معتاد.