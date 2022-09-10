تظاهرة في المغرب ضد تطبيع العلاقات مع إسرائيل

تظاهر العشرات من مناصري الفلسطينيين، الجمعة، أمام البرلمان في الرباط ضد التطبيع مع إسرائيل، وفق مراسلي وكالة فرانس برس، وذلك بعد استدعاء الدولة العبرية سفيرها في المغرب في إطار تحقيق يطوله.