"بوتين": روسيا منفتحة على العالم أجمع.. واللغة الصينية زادت شعبيتها جدًا

جاء ذلك خلال حديث بوتين إلى طلاب المدرسة رقم 20 بمدينة كيزيل عاصمة جمهورية توفا الواقعة جنوب سيبيريا على الحدود مع منغوليا، حيث ذهب الرئيس لتهنئة الطلاب بـ"يوم المعرفة"، وهو اليوم الأول من الدراسة كل عام، بينما رد على سؤال إحدى الطالبات بشأن دراسة اللغة الصينية، بقوله: "لدينا الآن اهتمام متزايد باللغة الصينية. لماذا؟ لأن هناك الكثير من الاتصالات والأعمال التجارية تتطور وفقًا لذلك، ويظهر الكثير من الشركاء بين روسيا والصين، ويظهرون على نحو طبيعي".