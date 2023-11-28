وزيرة خارجية بوليفيا الجديدة: سنواصل الدفاع عن شعب فلسطين

وقطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في نهاية أكتوبر الماضي؛ احتجاجًا على حملة القصف التي شنتها الدولة العبرية على قطاع غزة ردًّا على الهجوم غير المسبوق لحركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.