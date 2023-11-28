وزيرة خارجية بوليفيا الجديدة: سنواصل الدفاع عن شعب فلسطين

وعدت وزيرة الخارجية البوليفية الجديدة سيليندا سوسا، خلال أدائها اليمين الدستورية، بمواصلة الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وقطعت بوليفيا علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل في نهاية أكتوبر الماضي؛ احتجاجًا على حملة القصف التي شنتها الدولة العبرية على قطاع غزة ردًّا على الهجوم غير المسبوق لحركة حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.
ويومها وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية قرار "لاباز" بأنه "خضوع للإرهاب".
وقالت "سوسا" خلال حفل أداء اليمين الدستورية بحضور الرئيس اليساري لويس آرسي: "من وزارة الخارجية البوليفية، سنواصل الدفاع عن الشعب الفلسطيني وعن حقه في تقرير مصيره وبناء دولته الحرة والمستقلة وذات السيادة".
وتَخلُف "سوسا" (60 عامًا) المحامي روجيليو مايتا الذي استقال من منصبه ليصبح قاضيًا في محكمة مجموعة دول الأنديز، وهي منظمة في القارة الأمريكية هدفها إنشاء سوق مشتركة.