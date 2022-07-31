العراق.. التيار الصدري يُحذِّر من المندسين.. و"الإطار التنسيقي" يتحدث عن "انقلاب"

ورد الإطار التنسيقي عن الصدر بالقول: "يستمر الإطار التنسيقي في دعوته إلى الحوار مع جميع القوى السياسية، وخصوصًا الإخوة بالتيار الصدري، بينما نرى –للأسف- تصعيدًا مستمرًّا وتطورًا مؤسفًا للأحداث، وصل حد الدعوة إلى الانقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها، وعلى العملية السياسية والدستور والانتخابات، وهي دعوة للانقلاب على الشرعية الدستورية التي حظيت خلال السنوات الماضية بدعم جماهيري ومرجعي ودولي، وصوَّت عليه الشعب بأغلبيته المطلقة".